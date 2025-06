La giustizia minorile è in crisi

La giustizia minorile italiana attraversa un momento di profonda crisi, con associazioni come Antigone, Defence for Children Italia e Libera che lanciano un grido d’allarme. In un contesto in cui si rischia di perdere il suo ruolo fondamentale di supporto e reinserimento, è urgente interrogarci: quale futuro aspetta i nostri ragazzi e le nostre ragazze? È tempo di ripristinare l’equilibrio tra tutela e giustizia, perché ogni giovane merita una seconda possibilità.

Firenze, 30 giugno 2025 – , dicono alcune associazioni, tra cui Antigone, Defence for Children Italia e Libera, che hanno pubblicato, pochi giorni fa, un appello per denunciare la "fase di regressione drammatica" che sta vivendo la giustizia minorile in Italia. Un appello "per fermare la deriva repressiva e riaffermare il ruolo della giustizia minorile come spazio di accompagnamento, reinserimento e tutela".

