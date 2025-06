La giornalista e scrittrice Rula Jebreal ad Arezzo per presentare il suo ultimo libro Genocidio

Il 5 luglio ad Arezzo, la celebre giornalista e scrittrice Rula Jebreal svelerà al pubblico il suo ultimo potente lavoro, “Genocidio”. Inserito nell’ambito dell’Acli Life Festival, l’evento all’Arena Eden promette di essere un momento di profonda riflessione sulla tragedia in Palestina, offrendo analisi lucide e denuncia impietosa di un vuoto morale e politico che non può più essere ignorato. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere e agire.

Arezzo, 30 giugno 2025 – . L'incontro, inserito tra le iniziative dell'Acli Life Festival, è in programma alle 21.00 di sabato 5 luglio all'Arena Eden, andando a offrire un'occasione di approfondimento, riflessione e analisi politica sulla tragedia in corso in Palestina attraverso una lucida e impietosa denuncia dell'attuale morale vuoto e politico. La serata, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata da Acli di Arezzo e La Feltrinelli Point con contributo della Fondazione CR Firenze per stimolare il dibattito civile e l'acquisizione di consapevolezza critica per promuovere una cultura di pace, solidarietà e diritti umani con un confronto tra voci autorevoli del panorama culturale e intellettuale internazionale.

