La Gilda degli Insegnanti traccia un bilancio agrodolce sull’anno scolastico e invoca maggiori investimenti nella cultura per prevenire i conflitti

L’anno scolastico 2024-2025 si conclude con un bilancio di luci e ombre, secondo la Gilda degli Insegnanti. Vito Carlo Castellana evidenzia le sfide affrontate e invita a investire di più nella cultura per prevenire future tensioni. Un appello che sottolinea l’importanza di rafforzare il sistema educativo come pilastro di una società più unita e consapevole. È ora di ascoltare questa voce e agire per un domani migliore.

Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha diffuso un video sui social media per commentare la chiusura dell'anno scolastico 2024-2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

