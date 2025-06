La Fortitudo punta al nuovo record

La Fortitudo sogna in grande e punta a raggiungere un nuovo record di affiliazioni, superando le 4.567 tessere sottoscritte di dodici mesi fa. Con la rosa ancora in fase di definizione, l’entusiasmo tra i tifosi è alle stelle: la passione non si ferma mai. Da domani, primo luglio, parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025-26, pronta a coinvolgere ancora di più il cuore del nostro pubblico.

Si sogna un nuovo record, ritoccando quello dei 4.567 tessere sottoscritte, straordinario risultato ottenuto 12 mesi fa. In attesa di completare, nelle prossime settimane la rosa della squadra, in casa Fortitudo ci si prepara ad un nuova, ennesima, dimostrazione di fede da parte del proprio popolo. Da domani primo luglio prende il via della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2025-26, valido per le 19 partite interne della stagione regolare, che la Effe giocherà al PalaDozza. Al Fortitudo Store di via Riva Reno (dall’1 al 12 luglio e dal 19 agosto al 7 settembre) e online sul circuito Vivaticket gli abbonati della passata stagione potranno far valere il diritto di prelazione a loro riservato e valido fino a domenica 7 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Fortitudo punta al nuovo record

