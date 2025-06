La foca monaca è ancora nel Golfo di Napoli | nuovi avvistamenti con video

La misteriosa foca monaca, scomparsa da anni dalle coste italiane, fa finalmente ritorno nel Golfo di Napoli. Nuovi avvistamenti, accompagnati da video mozzafiato, testimoniano la sua presenza e ravvivano l’interesse per questa rara specie. Gli esperti sono già al lavoro per monitorare la zona e garantire la sua tutela. Scopriamo insieme cosa fare in caso di incontri con questa affascinante creature e come contribuire alla sua conservazione.

