La festa per il compleanno di Montecatini Concerti balli e divertimento nelle strade

La festa di Montecatini per il suo compleanno trasforma la città in un palcoscenico di emozioni, musica e allegria. Tra concerti, balli e atmosfere coinvolgenti nelle strade, cittadini e turisti si sono dati appuntamento per celebrare questa ricorrenza speciale. L’energia contagiosa di artisti come Silvia Mezzanotte e Fargetta ha reso indimenticabile l’evento, dimostrando che Montecatini sa come stupire e unire tutti sotto il segno del divertimento. La magia continua...

Montecatini Terme (Pistoia), 30 giugno 2025 – Il Compleanno di Montecatini conquista ancora una volta il favore di cittadini e turisti. Centinaia di persone sono accorse ieri sera in piazza del Popolo e nei tratti confinanti di corso Matteotti e corso Roma per assistere alle esibizioni della cantante Silvia Mezzanotte, protagonista di un omaggio a Mina, e del dj Fargetta, uno degli storici personaggi di Radio DeeJay. La manifestazione, confermata ormai da tre amministrazioni che si sono susseguite dalla sua nascita è una tradizione di Montecatini. L’appuntamento per festeggiare i 120 anni di Montecatini, condotto dal presentatore Alessandro Martini, si è aperto con un commosso ricordo di Claudio Chimenti, titolare del ristorante Corsaro Verde, per tanti anni presidente del Centro Commerciale Naturale e dirigente di Confesercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa per il compleanno di Montecatini. Concerti, balli e divertimento nelle strade

