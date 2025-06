La festa dell’Osservatore di Strada

Unisciti a noi per un pomeriggio ricco di emozioni e riflessioni, dove ogni storia raccontata arricchirà il cuore e accenderà la solidarietà. La Festa dell’Osservatore di Strada è molto più di un semplice evento: è un tributo alle voci silenziose che contribuiscono a rendere la nostra comunità più umana e vicina. Non mancare a questa celebrazione di speranza e impegno!

Sabato 5 luglio 2025, a partire dalle ore 18:00, presso il Parco Urbano di Mediterranea Rete (Via della Nocetta, 191 – Roma), si terrà la festa dell’Osservatore di Strada – Tre anni di voci, storie, speranze, un evento speciale per celebrare insieme un percorso fatto di incontri, narrazioni e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

