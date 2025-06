La febbre ferma Gatti alla vigilia di Juve-Real | Tudor rischia di doversi inventare la difesa

La vigilia della sfida tra Juventus e Real Madrid si tinge di incertezza: con Gatti indisposto a causa della febbre, Tudor si trova a dover rivedere la sua linea difensiva. La salute del giovane difensore diventa una variabile cruciale in un match che promette spettacolo e tensione. La lotta per i quarti di finale si fa ancora più complessa, ma i bianconeri sono pronti a dare il massimo. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le strategie della Vecchia Signora.

La Juventus rischia di dover rinunciare anche a Gatti per la sfida degli ottavi al Mondiale per Club contro il Real Madrid. Il difensore ha la febbre e ha saltato la rifinitura. Un bel guaio per Tudor che già deve fare a meno di Savona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: febbre - gatti - tudor - rischia

