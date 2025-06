La favola di Filippo Conca | da senza squadra a campione italiano di ciclismo

La storia di Filippo Conca è un autentico racconto di perseveranza e passione, capace di ispirare chiunque creda nei sogni. Da una stagione senza squadra a campione italiano su strada, il 26enne di Bellano ha scrivere una vittoria che sa di favola vera, dimostrando che con determinazione e cuore si può superare ogni ostacolo. La sua vittoria diventa simbolo di rinascita e speranza nel mondo del ciclismo e oltre.

Una vittoria che ha il sapore della favola quella conquistata domenica da Filippo Conca, ciclista 26enne originario di Bellano che ha indossato la maglia tricolore di campione italiano di ciclismo su strada dopo una stagione iniziata senza squadra professionistica e proseguita con la formazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Qualche mese fa non aveva nemmeno un contratto da professionista. Poi la svolta. Riparte dal progetto Swatt Club, una squadra che vuol regalare spazio a quei giovani che sono stati messi da parte, con un progetto importante e di sostenibilità che oggi, insie Vai su Facebook

