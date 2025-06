La Fanfara dei Carabinieri infiamma la basilica di San Mauro | da Morricone a Cuoricini la festa è grande

incantato il pubblico con le sue note vibranti e coinvolgenti, trasformando la basilica di San Mauro in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Tra musica, cori e momenti di grande commozione, si è dato il via a una festa che promette ancora molte sorprese e ricordi da custodire nel cuore. La magia di questa sera è solo l’inizio di un’estate ricca di eventi straordinari per tutta la comunità di Casoria.

Sono iniziati con un evento musicale di grande impatto i festeggiamenti estivi in onore di San Mauro Abate, patrono di Casoria. Ad aprire le celebrazioni, nella serata inaugurale, è stato il concerto della Fanfara dei Carabinieri, composta da 30 elementi e diretta dal maestro Luca Brado, che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: fanfara - carabinieri - mauro - infiamma

Roccapiemonte, al CoMVass la Fanfara dei Carabinieri e l’Amministrazione Pagano “restituisce” la palestra agli studenti - Oggi, Roccapiemonte ha vissuto un evento straordinario: la Fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri ha omaggiato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mons.

La Fanfara dei Carabinieri infiamma la basilica di San Mauro: da Morricone a Cuoricini la festa è grande.

La Fanfara dei carabinieri all'"Abbracciata collettiva" per la consapevolezza sull'autismo - RomaToday - Condividi Carabinieri all'Abbracciata collettiva Foto da: La Fanfara dei carabinieri all'"Abbracciata collettiva" per la consapevolezza sull'autismo I carabinieri a cavallo Foto da: La Fanfara dei ... Secondo romatoday.it

Fanfara dei Carabinieri a Capodimonte, oltre mille al concerto - Fanfara dei Carabinieri a Capodimonte, oltre mille al concerto Schmidt, crescono visitatori, 3522 nella domenica gratuita NAPOLI , 05 gennaio 2025, 19:25 ... Lo riporta ansa.it