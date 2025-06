La falsa interpretazione del ministro degli Esteri Tajani sul significato della bandiera dell’Unione Europea

In un’epoca in cui la conoscenza e il rispetto per i simboli europei sono fondamentali, le parole del ministro Tajani hanno suscitato sorpresa e delusione. La sua interpretazione sulla bandiera dell’Unione Europea, infatti, si discosta significativamente dalla sua reale simbologia. È essenziale chiarire i veri significati dietro a questo simbolo così rappresentativo, affinché l’identità europea possa essere condivisa e rispettata correttamente da tutti.

In occasione del quarantesimo anniversario dalla creazione della bandiera dell’Unione Europea, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha riportato sui social un’interpretazione?del tutto falsa del suo significato e della sua simbologia. Tajani, infatti, ha scritto sul suo profilo X: “Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. Blu come il manto della Madonna, con le 12 stelle delle tribù d’Israele disposte in cerchio. Un simbolo dei nostri valori di libertà, delle nostre radici giudaico-cristiane”. Quarant’anni fa i leader europei scelsero la bandiera comune dell’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La falsa interpretazione del ministro degli Esteri Tajani sul significato della bandiera dell’Unione Europea

