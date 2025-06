La divisa? Una questione di cuore La famiglia Pescara Di Diana e la fedeltà alla polizia di Stato

la pensione, lasciando il testimone alla figlia, pronta a portare avanti con orgoglio e dedizione la tradizione famigliare. La divisa, simbolo di impegno e passione, si tramanda di generazione in generazione, rafforzando il legame indissolubile tra cuore, famiglia e servizio pubblico. È un’eredità che si rinnova, un esempio brillante di dedizione civica e amore per la comunità .

Il fascino della divisa è una questione di famiglia. Come in un incastro perfetto l’uniforme della polizia di Stato continuerà a essere indossata con spirito di servizio e passione a casa Pescara Di Diana. Neppure il tempo di sistemare i cassetti e organizzare il futuro dopo anni di servizio che già si disegna il nuovo corso in una ideale staffetta tra padre e figlia. Il babbo Alessandro Pescara Di Diana ha appena raggiunto il traguardo della pensione, la figlia Francesca è stata nominata dirigente della squadra mobile della questura di Aosta, Francesca, commissario capo, proviene dalla questura di Biella dove ha svolto il doppio incarico di capo di gabinetto e dirigente dell’ufficio personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it