Nelle scienze dure, i nomi di teoremi e principi sono spesso un omaggio alle menti che li hanno formulati, dando vita a un affascinante patrimonio di scoperte condivise. Tra queste, il ponte di Einstein-Rosen, o wormhole, cattura l’immaginazione con le sue implicazioni futuristiche e il suo ruolo nella fisica teorica. Ma questa è solo la punta dell’iceberg, poiché in ogni campo si tessono storie di innovazione e scoperta che continuano ad ispirare il nostro viaggio tra le frontiere della conoscenza.

Nella fisica - e piĂą in generale nelle scienze dure - spesso leggi, teoremi, principi o ipotesi prendono il nome da coppie di scienziati: una delle formulazioni piĂą citate - anche per le sue implicazioni visionarie, specie in ambito SF - è il ponte di Einstein-Rosen, il wormhole che connette due punti separati dello spaziotempo; ma potremmo ricordare, tra le tante, il teorema di Bernoulli-Venturi, le equazioni di Maxwell-Faraday, la legge di Stefan-Boltzmann, ovviamente la doppia elica del DNA di Watson e Crick. In prospettiva ludica, potremmo aggiungervi ora la “dimensione Sinner-Alcaraz”. Un modo - solo in parte metaforico, come si cercherĂ di mostrare - per dar conto dell’ulteriore leap compiuto dalla “fisica del tennis”; un leap - hanno notato in tanti, specie ex-top player ora commentatori - che non avremmo ritenuto possibile veder emergere così a ridosso del crepuscolo dei Big Three (col solo Djoker ad aleggiare ancora come un Nazg?l tra i cieli). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com