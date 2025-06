La destra vuole uno sportello per uomini maltrattati a Roma Est | Inaccettabile Meloni intervenga

La proposta di istituire uno sportello per uomini maltrattati a Roma Est ha scatenato un acceso dibattito politico. Meloni chiede un intervento immediato, mentre l’assessora Lucarelli denuncia una delibera ideologica e priva di fondamento scientifico, basata sull’inesistente concetto di "alienazione parentale". In un contesto così complesso, diventa fondamentale approfondire le ragioni di entrambe le parti e cercare soluzioni equilibrate. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversia.

L'assessora capitolina alle Pari Opportunit√†, Monica Lucarelli: "Una delibera ideologica e antiscientifica fondata sul concetto di 'alienazione parentale'. Deve essere ritirata immediatamente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

