La denuncia di Usb | Mancano postazioni per ambulanze sulle auto mediche soccorritori lasciati soli

In un territorio come il Salento, dove la rapidità salva vite, la carenza di postazioni per ambulanze e auto mediche solleva gravi preoccupazioni. La denuncia di USB evidenzia un sistema di soccorso lasciato troppo spesso senza adeguate risorse e personale, con autisti chiamati a intervenire da soli in situazioni di emergenza. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire sicurezza e assistenza tempestiva ai cittadini.

LECCE – Mancano quattro postazioni per ambulanze e due auto mediche nel Salento: “non ci sono medici e viene chiesto agli autisti di intervenire da soli”. Il sindacato Usb proclama lo stato di agitazione, in attesa di chiarimenti urgenti da parte della Asl del capoluogo salentino. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

