La crisi infinita di Medvedev | subito fuori a Wimbledon dopo il flop al Roland Garros

Daniil Medvedev, un tempo considerato uno dei pochi avversari credibili di Jannik Sinner e Alcaraz, sta vivendo una crisi senza fine nel 2025. Dopo il flop al Roland Garros, l’eliminazione al primo turno di Wimbledon contro Benjamin Bonzi ha sorpreso tutti, segnando un brutto colpo per il russo. Un capitolo difficile per il numero 9 al mondo, che ora si trova ad affrontare una sfida cruciale: come risalire la china?

Se negli anni scorsi Daniil Medvedev sembrava poter essere uno dei pochi veri antagonisti di Jannik Sinne r e Carlos Alcaraz, nel 2025 sta decisamente invertendo il trend. Il russo infatti è stato eliminato al primo turno di Wimbledon 2025 contro Benjamin Bonzi: 3-1 il finale con i punteggi di 7-6, 3-6, 7-6, 6-2 in tre ore e dieci minuti di partita. Un’ eliminazione inaspettata quella del numero 9 al mondo per mano di un buon giocatore su erba come Bonzi, ma sicuramente dal potenziale inferiore. Per Medvedev è la seconda eliminazione consecutiva al primo turno di uno Slam dopo quella di poco più di un mese fa per mano di Cameron Norrie al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La crisi infinita di Medvedev: subito fuori a Wimbledon dopo il flop al Roland Garros

In questa notizia si parla di: medvedev - wimbledon - crisi - infinita

La battuta di Medvedev a Bublik: "Speriamo trovi Alcaraz a Wimbledon" - Dopo la vittoria di Bublik a Halle, Medvedev ha scherzato con il kazako, augurandogli di affrontare Alcaraz a Wimbledon.

ATP Roma, la crisi infinita e il nervosismo di Zverev: Musetti ha solamente aspettato i miei errori; Alcaraz si confessa: Ho vissuto mesi difficili: non avevo voglia di scendere in campo; Sinner-Medvedev, la rivalità che ha plasmato il n° 1 del mondo.

Wimbledon - Fuori Medvedev e Tsitsipas, ok Bellucci. Esordio vincente per Sabalenka - quarto set che Medvedev ha lasciato sul campo tutti i pensieri negativi che gli affollano la mente in questa fase della carriera, perché ha raccolto ... Scrive tennisworlditalia.com

Wimbledon, subito un colpo di scena: Daniil Medvedev eliminato - Il bruciante ko aggrava la crisi del tennista russo, che dalla prossima settimana scivolerà al 14esimo della classifica mondiale. Segnala sportal.it