La crescita della pubblicità digitale evidenzia il valore del branded content su portali di nicchia

La crescita della pubblicità digitale in Italia, con un incremento dello 0,9% a maggio 2025, sottolinea l'importanza strategica del branded content su portali di nicchia come MondoUomo.it. In un panorama sempre più competitivo, il branded content si distingue per offrire visibilità qualificata e coinvolgente, creando un legame autentico con un pubblico mirato. Ma quali sono esattamente i vantaggi di questa strategia? Scopriamoli insieme.

A maggio 2025, la pubblicità digitale in Italia ha fatto un passo avanti segnando un +0,9% rispetto all'anno scorso e mantenendo un -0,7% nel cumulato da gennaio a maggio (fonte: engage.it). Perché questo dato è importante? Il vantaggio dei portali specializzati come MondoUomo.it I vantaggi del branded content su MondoUomo.it Aspetto Vantaggio Visibilità qualificata Il .

