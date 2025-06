La cosa peggiore del matrimonio di Bezos è stato il regalo per gli ospiti

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia ha catturato l'attenzione mondiale con ospiti stellari e un evento da sogno. Tuttavia, il vero colpo di scena non sono stati i fuochi d’artificio o il lusso sfrenato, ma il dono più inatteso: un paio di pantofole di...

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia è stato l’evento dell’anno, con ospiti da capogiro come Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Bill Gates e Orlando Bloom. Ma se c’è un momento che ha davvero sorpreso tutti, non sono stati certo i fuochi d’artificio o l’allestimento lussuoso. No, il vero shock è stato il regalo per gli ospiti, in occasione del pigiama party più costoso della storia: un paio di pantofole di Amazon, per lei, e delle friulane in velluto blu, di Vibi Venezia, per lui. Sì, proprio quelle scarpe che ti immagini indossate da un contadino che sta raccogliendo uva sui Colli Euganei, ma che incredibilmente sono diventate parte della narrazione dell'evento più discusso delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Gqitalia.it