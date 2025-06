La Corrida che salverà delle vite a Borgaro le selezioni a luglio

consolidato come simbolo di talenti improvvisati e straordinari, torna a Borgaro a luglio con un obiettivo nobile: salvare vite. Se hai talento e desideri metterti in gioco, questa è la tua occasione! Cantanti, imitatori, ballerini, maghi e molti altri possono partecipare alle selezioni, contribuendo non solo alla propria gloria, ma anche a una causa importante. Unisciti a noi e diventa protagonista di un evento unico che fa la differenza!

Cantanti, imitatori, ballerini, giocolieri, fachiri, maghi: tutti gli artisti, con i più svariati talenti, possono concorrere non solo per la gloria personale ma anche per salvare delle vite. Infatti quest’anno “La Corrida – Dilettanti allo Sbaraglio”, uno show che nel corso dei decenni si è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

