La cooperativa chiude con un fatturato da 217 milioni di euro ed elegge la prima presidente donna

Con un fatturato di 217 milioni di euro, la cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente celebra un'importante svolta: l’elezione della prima presidente donna e valori in forte crescita. Il bilancio 2024, appena approvato, testimonia il consolidamento finanziario e il ruolo sempre più strategico nel settore dei servizi di igiene urbana e trasporto a livello nazionale. Durante l’assemblea dei soci, si sono tracciate le linee di un futuro promettente, all’insegna di innovazione e inclusione.

Valori in crescita e consolidamento finanziario: così è da leggersi il bilancio d'esercizio 2024, appena approvato, di Ciclat Trasporti Ambiente, cooperativa con sede a Ravenna che realizza servizi igiene urbana e di trasporto su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’assemblea dei soci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: cooperativa - chiude - fatturato - milioni

Dopo 6 anni in rosso la cooperativa sociale chiude con un utile di 50mila euro. Generosa donazione di un privato - Dopo sei anni in perdita, L’Alveare cooperativa sociale onlus di San Piero in Bagno chiude il bilancio 2024 con un utile di 50.

44 milioni di euro di fatturato per Copura: nel 2025 la cooperativa compie 50 anni 1290 i dipendenti, quasi 1000 i soci, premiati per i risultati... Vai su Facebook

La cooperativa chiude con un fatturato da 217 milioni di euro ed elegge la prima presidente donna; Acmar, la cooperativa che va: Chiuso il 2024 in crescita, concordato verso la chiusura; Asscor chiude in positivo il bilancio del 2024. Il fatturato supera i 25 milioni.

Ciclat Trasporti Ambiente chiude un 2024 oltre le aspettative con un fatturato a 217,5 milioni di euro (+4,5%) - Ciclat Trasporti Ambiente, cooperativa con sede a Ravenna che realizza servizi igiene urbana e di trasporto su tutto il territorio nazionale, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 registrando valo ... Da ravennawebtv.it

Acmar, la cooperativa che va: "Chiuso il 2024 in crescita, concordato verso la chiusura" - Il direttore Caiconti: "Il fatturato è cresciuto negli anni e per il 2025 sarà sui 40 milioni. Lo riporta msn.com