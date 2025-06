La contessa Leopardi | Un poeta moderno che parla al cuore Questa casa emoziona

La contessa Olimpia Leopardi, custode di un patrimonio unico e portatrice di un messaggio vibrante, ha trasformato Casa Leopardi in un luogo vivo che parla al cuore. La sua visione di una residenza storica come spazio di emozioni e dialogo, non statico ma in continua evoluzione, ha fatto sì che questa casa rimanga un’esperienza autentica e coinvolgente. Per lei, essere ambasciatrice del poeta nel mondo significa infondere vita alle sue parole e alle sue memorie, rendendo la poesia un patrimonio condiviso.

Contessa Olimpia Leopardi, lei e la sua famiglia abitate nello stesso palazzo del poeta, come è riuscita a far sì che Casa Leopardi non diventasse un museo? "La mia famiglia vive in questo Palazzo dal 1200 quindi, di fatto, si tratta di una continuità . È una casa privata di cui una parte è accessibile al pubblico, ma non certo un museo inteso come un luogo statico e inanimato". Lei è diventata ambasciatrice del poeta nel mondo, ma per riuscirci con successo bisogna esserne profondamente innamorata: cosa l’ha stregata del suo antenato? "Quello che ho fatto, come discendente di un grande poeta, è stato assumermi l’onere di mantenere vive le memorie di famiglia, oltre a collaborare con il Cnsl per la divulgazione del pensiero di Giacomo in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La contessa Leopardi: "Un poeta moderno che parla al cuore. Questa casa emoziona"

In questa notizia si parla di: leopardi - poeta - casa - contessa

"Infinito Leopardi", un recital dedicato al poeta italiano al PalabancaEventi - Un viaggio nell'universo poetico di Giacomo Leopardi, lunedì 19 maggio alle ore 18 al PalabancaEventi di via Mazzini.

La contessa Leopardi: Un poeta moderno che parla al cuore. Questa casa emoziona; Casa Leopardi, aprono al pubblico le stanze private del poeta; Giacomo Leopardi e il legame con Gubbio: chi era l'antenata eugubina del poeta.

La contessa Leopardi: "Un poeta moderno che parla al cuore. Questa casa emoziona" - Olimpia ha lavorato per mantenere viva la memoria di Giacomo e tramandarne il pensiero: "Con le nostre forze abbiamo reso più fruibile e accogliente questo palazzo, creando un grande indotto". Riporta msn.com

Casa Leopardi espone alla Bit un quaderno numerato dal Poeta - “Il fruttuoso incontro con il nuovo responsabile dei servizi turistici delle Marche, il vulcanico Marco Bruschini, ha avviato un nuovo capitolo nel rapporto fra la nostra struttura museale e ... Si legge su lanuovariviera.it