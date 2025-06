La comunità iraniana di Parma | Amministrazione un' assenza pesante

La comunità iraniana di Parma si è riunita sabato 28 giugno in Piazza della Pace, dando vita a una manifestazione vibrante e coraggiosa. Un momento di solidarietà e speranza per sostenere la lotta del popolo iraniano contro il regime islamico, in nome di libertà, democrazia e verità. "Non è stata una semplice manifestazione", si legge nella nota, ma un forte richiamo universale ai valori di giustizia e diritti umani.

Sabato 28 giugno la comunità iraniana in piazza Garibaldi - Sabato 28 giugno, Piazza Garibaldi si anima con la voce vibrante della Comunità iraniana di Parma, unita all’Associazione Italo-Persiana, per una manifestazione di solidarietà al coraggioso popolo iraniano che, rischiando tutto, lotta incessantemente per libertà e democrazia.

