La compagnia palermitana Raizes vince il premio per l' identità mediterranea

Palermo celebra un traguardo straordinario: Raizes Teatro, la compagnia fondata dall'instancabile Alessandro Ienzi, ha conquistato il prestigioso premio come migliore organizzazione euromediterranea per la promozione della pace e dell'inclusione attraverso l'arte e il teatro. Un riconoscimento internazionale che evidenzia la forza di un impegno condiviso, capace di unire culture e cuori. È un trionfo che rende orgogliosa tutta la Sicilia e il mondo dell’arte.

