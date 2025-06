La collana da avere nell’estate 2025 è quella con le pietrine colorate di Belén Rodriguez

Scopri l'accessorio più desiderato dell'estate 2025: la collana di pietrine colorate di Belén Rodriguez. La showgirl, in viaggio verso la Sardegna con Luna Marì, ha scelto di lanciare questa irresistibile tendenza che promette di illuminare i tuoi look stagionali. Pronta a scoprire come indossarla e perché diventerà il must-have di questa estate? Continua a leggere e lasciati conquistare dal fascino delle pietrine multicolor!

Belén Rodriguez è partita alla volta della Sardegna con Luna Marì e ne ha approfittato per lanciare l'accessorio must dell'estate 2025: la collana di pietrine multicolor. 🔗 Leggi su Fanpage.it

