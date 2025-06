La classifica dei governatori più amati nel 2025

Nel 2025, con le elezioni regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia all’orizzonte, il panorama politico si infiamma. Dopo anni di incertezza e mutamenti, i governatori più amati emergono come veri protagonisti della scena. Ma chi guiderebbe la classifica dei leader regionali più apprezzati nel nuovo anno? Scopriamo insieme le preferenze degli italiani e i volti che dominano la politica locale.

Nel 2025 sono in programma elezioni regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Tradizionalmente le Regionali si tengono in primavera, ma visto che quelle del 2020 si sono svolte a settembre a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il mandato dei governatori terminerà in autunno. In attese dal ritorno alle urne dei cittadini interessati (circa 17 milioni), ecco la classifica dei presidenti di Regione più amati. La classifica dei governatori più amati: svetta Zaia. Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Luca Zaian (Instagram). Secondo un sondaggio effettuato a fine giugno dall’istituto demoscopico Lab21, per Affaritaliani. 🔗 Leggi su Lettera43.it