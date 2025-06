la cina mostra il prototipo di un ekranoplano

Nelle ultime ore, sui social media sta facendo il giro del mondo un’immagine che svela un sorprendente prototipo di ekranoplano cinese. Questo velivolo innovativo, capace di sfruttare l’effetto suolo per librarsi sopra le superfici, rappresenta un’evoluzione tecnologica affascinante e misteriosa. Ma quali sono le sue reali potenzialità e implicazioni strategiche? Scopriamolo insieme, perché l’innovazione non si ferma mai.

Nelle ultime ore sta circolando un'immagine, sui social media, che mostra quello che sembra essere il prototipo di un ekranoplano costruito dalla Repubblica Popolare Cinese. Un ekranoplano (o "schermoplano") è un velivolo molto particolare che sfrutta l' effetto suolo – dato dall'aria compressa dall'ala – per librarsi sopra una superficie, di solito l'acqua, potendo così essere definito come un aereo che non è propriamente un idrovolante e un natante che non è propriamente un aliscafo. I primi studi in tal senso vennero svolti in Unione Sovietica durante gli anni '50, quando un gruppo di ingegneri lavorò a un progetto, denominato "KM", che portò a un velivolo che volò per la prima volta nel 1966.