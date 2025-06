La Cavalleria rusticana rivive nel cunto di Salvo Piparo | l' opera di Mascagni sulla scalinata del Teatro Massimo

Salvo Piparo trasforma la celebre "Cavalleria rusticana" di Mascagni in un affascinante racconto contemporaneo che rivive sulla maestosa scalinata del Teatro Massimo. Un’esperienza unica, tra narrazione e musica, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante nel cuore della Sicilia e della sua tradizione. Non perdere questa suggestiva interpretazione, il 2 luglio alle 21:15, un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

Una lettura inedita e contemporanea della “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni sulla scalinata monumentale del Teatro Massimo. Autore, interprete e regista di questo speciale appuntamento, programmato il 2 luglio alle ore 21:15, e realizzato in collaborazione con l’Associazione Kleis, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

