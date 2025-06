La catena di fast food più amata al mondo apre un nuovo ristorante a Novara

McDonald’s, il fast food più amato al mondo con oltre 750 ristoranti in Italia, apre le porte a Novara con un nuovo locale in via Pavesi. Dopo 39 anni di successi nel nostro Paese, questa apertura segna un entusiasmante passo avanti per gli appassionati di burger e non solo. L’inaugurazione, prevista per martedì 15 luglio, promette di offrire un’esperienza ancora più vicina alle esigenze dei clienti novaresi. Preparatevi a vivere un nuovo capitolo di gusto!

