La catechesi di don Epicoco nella chiesa di Tor Bella Monaca cara a Leone XIV

difficili di Roma. In un contesto così complesso, la catechesi di don Epicoco presso la chiesa di Santa Rita assume un valore speciale, offrendo speranza, ascolto e comunità a chi ne ha più bisogno. Un messaggio di fede che invita a sentirci parte di qualcosa di più grande, soprattutto in tempi di solitudine e sfide quotidiane.

D'estate il problema della solitudine, specialmente in città, si fa sentire più del solito e a pagarne il prezzo maggiore sono gli anziani. In questo periodo dell'anno, dunque, diventa ancora più importante il ruolo delle parrocchie, veri e propri presidi di socialità e di umanità nel territorio. La parrocchia di Santa Rita svolge questo ruolo da quasi mezzo secolo nel cuore di Tor Bella Monaca, uno dei quartieri più popolosi e anche più difficili della Capitale. In questa chiesa gestita dagli agostiniani e cara al cuore di papa Leone XIV che qui venne da cardinale lo scorso anno per il quarantesimo della consacrazione, si celebra la cultura della solidarietà con un'iniziativa promossa dalla Fondazione Enav e fortemente voluta dalla presidente Alessandra Bruni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La catechesi di don Epicoco nella chiesa di Tor Bella Monaca cara a Leone XIV

