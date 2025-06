La Castiglionese riparte dalle conferme

La Castiglionese riparte dalle conferme, rafforzando le fondamenta del suo progetto tecnico. Dopo aver annunciato la riconferma di Filippo Zacchei come allenatore, la squadra annuncia anche il ritorno di pilastri come Parisi e Gori, due elementi chiave per la prossima stagione. Con questa stabilità , la società si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante: la Castiglionese infatti ha trovato l’intesa con i rossoblù valdarnesi per...

La fumata bianca è arrivata in casa Castiglionese e riguarda due pedine centrali nel progetto tecnico che ha registrato, in primis, la conferma di Filippo Zacchei in panchina. All’ombra del Cassero resteranno anche nella prossima stagione il centrocampista Parisi, cresciuto nel vivaio dell’Arezzo, e Morgan Gori, terzino classe 2005, arrivato in prestito dal Montevarchi. La Castiglionese infatti ha trovato l’intesa con i rossoblĂą valdarnesi per il rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo del difensore esterno in Valdichiana. Il Rassina, a sorpresa, conferma Leonardo Soldani. L’attaccante classe 1994 sembrava infatti destinato a lasciare i biancoverdi, ma alla fine è arrivata l’intesa per la prosecuzione del rapporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Castiglionese riparte dalle conferme

In questa notizia si parla di: castiglionese - riparte - conferme - conferma

La Castiglionese riparte dalle conferme; Eccellenza, Castiglione: Ufficializzata un'altra conferma per la squadra di mister Sergio Volpi.

La Castiglionese riparte dalle conferme - L’ex Arezzo Barbagli approda all’Academy, Marzi ancora con la Castelnuovese ... lanazione.it scrive

Maggio Castiglionese, secondo fine settimana tra novità e conferme - Arezzo, 9 maggio 2025 – Maggio Castiglionese, secondo fine settimana tra novità e conferme. Secondo lanazione.it