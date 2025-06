La Cassazione e lo ius Salis Vietato sfrattare gli occupanti | Potrebbero soffrire

In un contesto di crescente tensione sui diritti degli occupanti, la Corte di Cassazione interviene con una decisione sorpendente: vietare lo sfratto degli occupanti in virtù dello ius salus e riconoscendo potenziali rischi per chi si trova senza casa. Questa mossa sorprende e apre nuovi scenari sulla tutela dei diritti umani, mettendo in discussione norme e accordi internazionali. Il dibattito è appena iniziato, e le implicazioni sono profonde e di vasta portata.

Come un fulmine (quasi) a ciel sereno, ecco la nuova sortita dell'Ufficio massimario e ruolo della Corte di cassazione che in una relazione si occupa stavolta del protocollo siglato dal governo italiano con l'Albania sulla questione della gestione dei flussi migratori e degli sfratti. Un nuovo documento, che va ad affiancarsi a quello elaborato per contestare duramente il decreto Sicurezza, ormai divenuto legge, in cui si sollevano molte perplessità sulle misure contenute nell'intesa firmata con le autorità di Tirana che hanno portato alla realizzazione delle strutture di Shengjin e Gjader. La dottrina «ha espresso numerosi dubbi di compatibilità con la Costituzione e con il diritto internazionale», viene sottolineato dalla Suprema corte, che si concentra su altri aspetti come quello per il quale, stando sempre alla dottrina, il sistema comune di asilo «ha una dimensione squisitamente territoriale» e proprio per tale motivo presentare la domanda di protezione nel territorio di un Paese terzo potrebbe provocare delle discriminazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Cassazione e lo "ius Salis". Vietato sfrattare gli occupanti: "Potrebbero soffrire"

In questa notizia si parla di: cassazione - salis - vietato - sfrattare

La Cassazione e lo «ius Salis» Vietato sfrattare gli occupanti «Poveri, potrebbero soffrire» L’intesa con Tirana lede i diritti di chi immigra clandestinamente. Mandar via chi occupa illegalmente può creare «disagio sociale» Vai su X

Occupazioni, la Cassazione e lo "ius Salis". Vietato sfrattare: "Potrebbero soffrire" - Come un fulmine (quasi) a ciel sereno, ecco la nuova sortita dell’Ufficio massimario e ruolo della Corte di cassazione che in una relazione si ... Riporta iltempo.it

Nave Diciotti, la Cassazione: il governo dovrà risarcire i migranti per lo sbarco vietato. Ira di Meloni, Salvini: “Vergognoso, paghino i giudici” - Quotidiano Nazionale - Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall'ex ministro dell'Interno ... Segnala quotidiano.net