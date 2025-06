La capitana dell’Italbasket Spreafico | Il bronzo europeo è un riscatto ora non siamo quelle deludono il movimento

La vittoria che ha riscritto le pagine del basket femminile italiano. La capitana Spreafico e le sue compagne hanno conquistato il bronzo europeo, dimostrando che il movimento può tornare a brillare e a smentire le delusioni del passato. Con orgoglio e determinazione, hanno scritto una nuova storia, portando a casa una medaglia che mancava da troppo tempo. Un risultato che apre un nuovo capitolo di speranza e ambizione.

Quelle “che deludevano il movimento” hanno (ri)scritto la narrativa del basket femminile italiano con un terzo posto all’ Europeo che è già storia. Laura Spreafico non ha dubbi: “Non so in quanti avrebbero scommesso su di noi all’inizio della manifestazione”. La capitana dell’ Italbasket ha ripercorso con ilfattoquotidiano.it l’impresa di un “gruppo speciale” che ora fa parlare di sé ovunque. E con una medaglia al collo che alle Azzurre mancava da 30 anni. Come giudica il vostro Europeo? Vi eravate date un obiettivo minimo? Era sicuramente fare meglio dell’ultimo, quindi volevamo entrare almeno tra le prime otto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La capitana dell’Italbasket Spreafico: “Il bronzo europeo è un riscatto, ora non siamo quelle deludono il movimento”

