La Calabria sbarca a New York | protagonista con 29 aziende al Summer Fancy Food Show

Calabria si conquista il palcoscenico internazionale con orgoglio e passione, portando a New York 29 aziende che incarnano l’autenticità dei suoi sapori unici. Al Summer Fancy Food Show, la regione mette in mostra le sue eccellenze agroalimentari, proponendo un viaggio tra tradizione e innovazione. Questa partecipazione rappresenta un'importante vetrina per valorizzare le eccellenze calabresi nel mondo, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel panorama gastronomico globale.

La Calabria si presenta al mondo con i suoi sapori autentici e la qualità delle sue eccellenze agroalimentari al Summer Fancy Food Show di New York, una delle fiere internazionali più prestigiose dedicate al settore food & beverage, in corso di svolgimento a New York. La partecipazione della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: newyork - food - calabria - summer

Dal 29 giugno al 1 luglio 2025, i sapori calabresi conquistano la Grande Mela. Il racconto ufficiale è quello di Calabria Food Tour, tra attività social, eventi e degustazioni Vai su Facebook

Da domani 29 giugno il #SummerFancyFood: @coldiretti a New York, cibo strumento di pace Vai su X

La Calabria protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, Gallo Vogliamo che il mondo conosca la nostra anima; La Calabria protagonista al Summer Fancy Food Show di New York 2025; La Calabria conquista New York: le eccellenze agroalimentari regionali brillano al Summer Fancy food show.

La Calabria conquista New York con i suoi sapori: 29 aziende al Summer Fancy Food Show - La Calabria si presenta al mondo con i suoi sapori autentici e la qualità delle sue eccellenze agroalimentari al Summer Fancy Food Show di New York, una delle fiere internazionali più prestigiose ... citynow.it scrive

La Calabria protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, Gallo “Vogliamo che il mondo conosca la nostra anima” - REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Calabria si presenta al mondo con i suoi sapori autentici e la qualità delle sue eccellenze agroalimentari al Summer Fancy Food Show di New York, una delle fiere ... Lo riporta italpress.com