La buona convivenza si basa sulla generosità sociale

Un autentico canto di amore e di impegno per la città quello che don Leone Nuzzolese ha celebrato in occasione della messa di San Giovanni Battista, patrono della città. Dal richiamo a due concittadini di eccellenza, Giovanni Bianchi e monsignor Luigi Olgiati, esponenti della meglio "sestesità", al richiamo alla fratellanza e all'accoglienza della diversità, fuori dalla scacchiera dell'ideologia e nel segno della collaborazione. "Una città sa pure pensare, è autorizzata, anzi è spinta a pensare. Ed è un gesto corale. Sinodale, persino. Non riduciamoci a pensare nel chiuso dei nostri gruppi e nascosti nelle ristrettezze dei più particolari interessi di bottega, ma nell'agorà spaziosa e visibile del bene comune e di una visione piena dell'uomo e dei suoi valori.