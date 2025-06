La bufala del nipote di Laura Boldrini assunto a Palazzo Chigi

In un mare di fake news, una vecchia bufala torna a circolare con forza: quella che vede “Luca Boldrini”, presunto nipote di Laura Boldrini, assunto con uno stipendio da favola a Palazzo Chigi. Ma la realtà è diversa: si tratta di un falso storico, risalente al 2018, destinato a confondere e alimentare false credenze. Per chi ha fretta, ecco la verità: questa storia non ha nulla di vero.

Circola un’immagine che ritrae un giovane indicato come “Luca Boldrini”, figlio del fratello di Laura Boldrini, che avrebbe ottenuto un lavoro super stipendiato, pari a 8 mila euro al mese, peo Palazzo Chigi. Si tratta di una vecchia bufala. Per chi ha fretta. Il ragazzo nella foto non è affatto in nipote di Laura Boldrini.. Si tratta di una vecchia bufala che circola dal 2018.. Gli autori della bufala spiegano che questa era nata “per scherzo”.. Analisi. Nell’immagine leggiamo: Questo è Luca Boldrini ed è il figlio del fratello della presidente della camera Laura Boldrini. Pur avendo solo il diploma, è stato assunto nella segreteria dell’ufficio verifiche atti di palazzo Chigi e guadagna a solo 22 anni 8 mila euro al mese!!! E nessun telegiornale ne parla. 🔗 Leggi su Open.online

