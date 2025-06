La bufala del cancro curabile senza farmaci dimostrato da tre premi Nobel

La bufala del cancro curabile senza farmaci, fatta circolare con l’appoggio di tre premi Nobel, sta creando confusione e rischi per chi affronta questa terribile malattia. È fondamentale smascherare queste false promesse, che possono compromettere le scelte di cura e mettere a repentaglio vite umane. Per chi ha fretta: si sostiene la tesi del cancro curabile senza farmaci mediante la diffusione di informazioni infondate, ma analizziamo insieme perché questa convinzione è totalmente priva di fondamento.

