La bottega dell' Impro mercoledì 2 luglio al castello di Corigliano d' Otranto

Preparato a trasformare l’ordinario in straordinario, “La Bottega dell’Impro” vi aspetta ogni mercoledì di luglio al Castello di Corigliano d’Otranto, sotto le stelle di Nuvole, il bistrot sulle terrazze del Castello Volante. Unisciti a questa vibrante jam session di improvvisazione teatrale, dove creatività e spontaneità si incontrano per regalare serate indimenticabili, coinvolgendo pubblico e artisti in un’esperienza unica e sorprendente. Non mancare!

Tutti i mercoledì di luglio Nuvole, il bistrot sulle terrazze del Castello Volante, e Improvvisart vi invitano a "La Bottega dell'Impro", la jam session di improvvisazione teatrale con il gruppo della "Bottega dell'Impro", formato dai partecipanti al laboratorio permanente di Impro che hanno.

Improvvisazione teatrale a Villa Monty Banks Giovedì 10 luglio - Inizio spettacolo: ore 21:30 Energico e imprevedibile, uno spettacolo che esplode sul palco senza copione. Vivace e spiazzante, ogni scena nasce dal nulla e sorprende tutti.

