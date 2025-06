La borsa di Paolo Borsellino esposta alla Camera

La borsa di Paolo Borsellino, testimone silenziosa della sua dedizione e coraggio, è stata esposta alla Camera dei Deputati, simbolo del nostro impegno contro la mafia. Alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il Presidente Mattarella, questa esposizione rende omaggio a un magistrato che ha sacrificato tutto per la legalità. Un gesto che rafforza il ricordo e la riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il suo esempio.

La borsa porta documenti che il magistrato antimafia aveva con sè anche quel 19 luglio è stata esposta, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al centro del "transatlantico" di Montecitorio. Presenti all'evento, fortemente voluto dalla Commissione parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo, sono stati anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La borsa di Paolo Borsellino esposta alla Camera

