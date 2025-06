La Biblioteca Saffi non va in vacanza | orari estivi e servizi a disposizione dei cittadini

La Biblioteca Saffi, nonostante l’arrivo dell’estate, rimane un punto di riferimento per lettori e studiosi. Con i nuovi orari estivi, da luglio ad agosto, continuerà a offrire servizi e spazi accoglienti nella suggestiva cornice di Palazzo Romagnoli. Dai un'occhiata ai cambiamenti e approfitta delle opportunità di cultura anche durante i mesi più caldi: la tua estate tra libri e conoscenza non si ferma mai!

Con l’arrivo dell’estate la Biblioteca Saffi, da poco nella nuova sede di Palazzo Romagnoli, non andrà in vacanza, ma nei mesi di luglio e agosto rimodulerà i suoi orari di apertura. In particolare a partire da,artedì 1 luglio fino al 31 agosto, l'apertura al pubblico sarà garantita martedì e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

