La Bergamo-Treviglio dopo 23 anni il progetto definitivo attende l’ok da Roma

Dopo 23 anni di attese, il progetto definitivo dell'autostrada Bergamo-Treviglio sta per prendere finalmente forma, segnando un nuovo capitolo per la mobilità della Bergamasca. Con un investimento di oltre 500 milioni di euro, questa infrastruttura promette di rivoluzionare i collegamenti e stimolare lo sviluppo locale. Ora, l’ultimo via libera da Roma aprirà le porte a una trasformazione che non potrà più essere fermata.

Bergamo, 30 giugno 2025 – L’attesa è finita. Dopo 23 anni di dibattiti e discussioni, entra nel vivo il progetto definitivo dell’ autostrada Bergamo-Treviglio, una delle infrastrutture più attese della Bergamasca, del costo di 507 milioni (Autostrade Bergamasche, la società che si è aggiudicata in Ati con altre imprese la progettazione, costruzione e gestione, coprirà la spesa per 140 milioni con un contributo regionale, il resto sarà coperto da finanziamenti privati). I l progetto è stato inviato a Roma per essere sottoposto a Via (Valutazione impatto ambientale), dopo essere stato modificato secondo quasi tutte le richieste avanzate dagli 11 Comuni che saranno attraversati dal tracciato di 16,2 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Bergamo-Treviglio. dopo 23 anni il progetto definitivo attende l’ok da Roma

In questa notizia si parla di: bergamo - progetto - treviglio - anni

Progetto Itaca Bergamo rinnova il suo impegno per la salute mentale - Progetto Itaca Bergamo rinnova il suo impegno per la salute mentale, rafforzando il suo team e guardando al futuro con entusiasmo.

(?Pietro Tosca) A Treviglio la giunta vuole sostituire i semafori dei viali del centro storico con le rotatorie: presentato il progetto in Consiglio comunale Vai su Facebook

La Bergamo-Treviglio. dopo 23 anni il progetto definitivo attende l’ok da Roma; Il progetto della Bergamo-Treviglio: 5 svincoli in 16 chilometri. Terzi: “L’opera sarà realizzata”; Autostrada Treviglio-Bergamo, quanta nebbia sul progetto.

Autostrada Bergamo-Treviglio, il tracciato definitivo con le ultime modifiche - Autostrade Bergamasche, la società che si è aggiudicata (in Ati con altre imprese) la progettazione, costruzione e gestione dell’autostrada, nell’ultimo anno e mezzo ha lavorato, sotto la supervisione ... Scrive ecodibergamo.it

Monopattini a Treviglio, in 6 mesi 45 multe: due volte su tre a minorenni - Il 60% di coloro che sono stati sanzionati per l’uso improprio del monopattino è rappresentato da minorenni. Da ecodibergamo.it