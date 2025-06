La beffa della lotteria in Norvegia | migliaia di persone erano convinte di essere diventate ricche

La beffa della lotteria in Norvegia ha scatenato emozioni contrastanti: migliaia di persone, convinte di aver vinto grosse somme, hanno scoperto con amarezza di essere state ingannate da un errore di comunicazione. La Norsk Tipping, gestore della lotteria di Stato, ha infatti inviato notifiche di vincite esagerate, alimentando speranze e delusioni. Secondo fonti ufficiali, un semplice errore ha trasformato momenti di gioia in amara realtĂ , lasciando tutti a chiedersi come evitare simili truffe in futuro.

In Norvegia, la Norsk Tipping, ovvero la societĂ che gestisce la lotteria di Stato, ha dichiarato di aver erroneamente notificato importi sbagliati delle vincite a migliaia di persone. Lo scorso venerdì molte persone sono risultate vincitrici all’ Eurojackpot, la lotteria europea alla quale partecipano diciotto Paesi, tra cui l’ Italia; hanno però ricevuto un messaggio che tirava in ballo cifre molto piĂą alte del montepremi effettivo. Secondo l’agenzia, l’importo è determinato in centesimi di euro, ma «è stato moltiplicato per cento, invece di essere diviso per cento» per essere convertito in euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La beffa della lotteria in Norvegia: migliaia di persone erano convinte di essere diventate ricche

