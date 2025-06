La beauty routine di Gwyneth Paltrow dal risveglio all’uscita da casa

La beauty routine di Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar e icona di stile, svela i segreti di una skincare impeccabile dal risveglio all’uscita di casa. Condivisa su Instagram, questa routine mattutina offre un affascinante scorcio sulla sua cura di sé, ricca di trucchi e prodotti che la tengono al top a 52 anni. Il primo passo è...

Attrice premio Oscar, maestra di stile e guru di bellezza: la beauty routine di Gwyneth Paltrow è stata svelata da lei stessa in un video condiviso su Instagram. La routine mattutina dell’attrice 52enne è comparsa sulla pagina Instagram di Goop, il brand di lifestyle da lei lanciato quasi vent’anni fa (e i cui prodotti skincare sono appena arrivati in Italia ), e svela diversi aspetti interessanti su come Gwyneth inizia la giornata. Il primo è che va a dormire con mascherina e mouth tape, il cerotto per la bocca consigliato per favorire la respirazione nasale e respirare meglio. Ma è solo l’inizio. 🔗 Leggi su Amica.it