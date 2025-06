La Bari degli invisibili tra abusi violenza e diritti negati | le storie dalla strada e l' impegno di chi difende gli ultimi

Nel cuore della città, si nascondono storie di invisibilità e sofferenza, dove abusi, violenze e diritti negati sono all’ordine del giorno. La strada è teatro di battaglie silenziose, spesso ignorate, ma che trovano voce nell’impegno di chi difende gli ultimi. Come quell’uomo seduto con trentacinque centesimi in tasca, vittima di un sistema che preferisce etichettare anziché ascoltare. La lotta per dignità e giustizia comincia proprio qui.

Un uomo seduto su una panchina con in tasca trentacinque centesimi. Nessun cartello, nessuna richiesta, nessuna voce che invoca monete. Eppure, per la polizia locale, tanto basta per configurare "accattonaggio molesto". L’uomo viene identificato, multato e raggiunto da un daspo urbano che gli. 🔗 Leggi su Baritoday.it

