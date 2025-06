la bandiera nazista va rimossa dal museo

La presenza di una bandiera nazista nel Museo della Guerra di Orsogna ha suscitato un acceso dibattito tra le forze politiche locali. La richiesta di rimuoverla, avanzata dall’opposizione durante l’ultima riunione del consiglio comunale, mette in luce l’importanza di rispettare la memoria storica e di promuovere valori di pace e tolleranza. È fondamentale agire con sensibilità e responsabilità per preservare l’integrità del patrimonio culturale e morale della comunità .

Rimuovere la bandiera nazista dal Museo della Guerra di Orsogna, in provincia di Chieti. La richiesta è arrivata durante la riunione del consiglio comunale da parte del gruppo consiliare di opposizione. "L’esposizione di una bandiera recante la svastica, simbolo nazista, nel Palazzo della pretura di Orsogna, che questa amministrazione ha inteso dedicare a Museo della guerra – si legge nella mozione della minoranza – rappresenta un’offesa alla memoria di Orsogna e di tutti gli orsognesi che furono vittime dei crimini nazi-fascisti". Nel documento presentato si chiede che "l’amministrazione si impegni per una diversa denominazione da Museo della guerra in Museo della pace, dove possa trovare adeguato spazio di rilievo il racconto del dramma delle battaglie di Orsogna". 🔗 Leggi su Quotidiano.net