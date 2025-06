La bandiera europea? Come Israele Tajani parla e viene travolto dalle polemiche | Ma cosa dici?

La recente dichiarazione di Tajani sulla bandiera europea, descrivendola come “blu come il manto della Madonna” e con le stelle disposte “in cerchio come le tribù d’Israele”, ha scatenato un'ondata di polemiche. La sua interpretazione simbolica ha acceso il dibattito sulla rappresentanza e i riferimenti culturali nel simbolo dell’Unione Europea, evidenziando come ogni parola possa trasformarsi in un focus di discussione acceso e controverso. Ma cosa realmente si nasconde dietro questa scelta...

«Blu come il manto della Madonna, con le dodici stelle delle tribù d'Israele disposte in cerchio». Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha voluto reinterpretare la bandiera dell'Unione europea, pubblicando sui social una personale lettura simbolica del vessillo comune ai 27 Paesi membri. La sua dichiarazione, pubblicata in occasione del 40esimo anniversario dell'adozione ufficiale da parte della Comunità europea, ha innescato una polemica immediata, trasformandolo in protagonista involontario di una bufera social.

In questa notizia si parla di: bandiera - europea - israele - tajani

L'Unione Europea ha issato per la prima volta la sua bandiera nel 1986, rappresenta sia Consiglio europeo e Consiglio d'Europa che non sono stessa cosa. - Nel 1986, l’Unione Europea ha issato per la prima volta la sua bandiera, simbolo di unità e solidarietà tra i paesi membri.

