La ambasciatrici

amore che si trasforma in azione, in speranza e in rinascita.” Annamaria Spina ci conduce attraverso storie di resilienza, dove il cuore diventa motore di cambiamento. Un viaggio nelle radici profonde di un’umanità che, nonostante le avversità, sceglie di amare e di lottare per un domani migliore. È un invito a riscoprire il potere dell’amore come forza universale e imprescindibile per costruire un futuro sostenibile.

di Annamaria Spina Quello di cui vi voglio parlare non è una scelta, non è nemmeno un atto eroico, è qualcosa di più radicale, istintivo, inesorabile: è “amore”. L’amore che una donna ha per la vita, per i propri figli, anche quando tutto intorno sembra morire. L’amore per la sopravvivenza che si fa pane, scuola, mercato, rifugio. L’amore che non alza bandiere, ma solleva corpi e coscienze. Nei luoghi feriti è da lì che nasce l’economia: “da un impulso amoroso che non ha mai smesso di credere nel futuro”. Oggi voglio parlare di queste donne, non con la voce dei dati, che pure esistono, ma con il timbro profondo della gratitudine, perché, mentre l’economia globale rincorre indici, esse ricuciono l’indice più importante: “la capacità dell’umanità di rigenerarsi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

