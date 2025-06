Kyle MacLachlan svela perché ha rifiutato di tornare nel sequel di Sex & the City

Kyle MacLachlan svela perché ha deciso di non tornare nel sequel di Sex and the City. La star di Twin Peaks ha condiviso il motivo che lo ha portato a declinare l'offerta di riprendere il ruolo di Trey McDougal in And Just Like That. Con una carriera ricca di successi e riconoscimenti, MacLachlan ha spiegato le ragioni della sua scelta, sottolineando quanto sia importante per lui dedicarsi a progetti che rispecchiano le sue attuali aspirazioni artistiche e personali.

La star di Twin Peaks ha spiegato il motivo che l'ha spinto a non partecipare al seguito della serie tv in cui ha interpretato Trey McDougal. In una recente intervista, Kyle MachLachlan ha spiegato il motivo che l'ha spinto a non accettare il ritorno in And Just Like That nel ruolo di Trey McDougal. MachLachlan ha interpretato il primo marito di Charlotte York (Kristin Davis) nella serie originale Sex and the City. All'attore non sarebbe dispiaciuto riprendere il ruolo ma ha deciso di declinare l'offerta. Kyle MachLachlan ha deciso di non tornare in And Just Like That "Mi sarebbe piaciuto tornare e divertirmi" ha spiegato a US Weekly l'attore "E riguardo a ciò che mi hanno proposto, ho pensato che ci voleva qualcosa in più. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kyle MacLachlan svela perché ha rifiutato di tornare nel sequel di Sex & the City

In questa notizia si parla di: kyle - tornare - city - maclachlan

Kyle MacLachlan svela perché ha rifiutato di tornare nel sequel di Sex & the City; Kristin Davis rivela una trama scartata per Charlotte e Trey in 'And Just Like That'; And Just Like That, Kyle MacLachlan rivela il vero motivo della sua assenza nel ruolo di Trey McDougal.

Kyle MacLachlan svela perché ha rifiutato di tornare nel sequel di Sex & the City - MachLachlan ha interpretato il primo marito di Charlotte York (Kristin Davis) nella serie originale Sex and the City. Secondo msn.com

Addio David Lynch, il ricordo di Kyle MacLachlan: «Mi ha tirato fuori dall'oscurità» - MSN - La famiglia ha annunciato la morte dell'acclamato artista e filmmaker giovedì sera all'età di 78 anni. Si legge su msn.com