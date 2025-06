Kolo Muani Juve definite le prossime mosse | cosa succederà nelle prossime settimane e le ultime sul futuro del francese

Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere al centro delle attenzioni della Juventus, che nelle ultime settimane ha delineato le prossime mosse per mantenere il talento francese a Torino. Dopo un impatto entusiasmante, il club bianconero punta a consolidare il suo investimento, ma quali saranno le strategie e gli scenari più probabili nei prossimi giorni? Scopriamo insieme le ultime novità sul futuro di questo promettente attaccante.

Kolo Muani Juve, definite le prossime mosse: cosa succederà nelle prossime settimane e tutte le ultime sul francese, sbarcato a Torino a gennaio. L’intenzione del calciomercato Juve è sempre stata quella di trattenere a Torino Randal Kolo Muani, centravanti tecnicamente di proprietà del Paris Saint-Germain sbarcato in Italia lo scorso gennaio. L’impatto è stato così positivo da spingere la Juve a provare a riscattarlo. Come riportato da Tuttosport al termine del Mondiale per Club i bianconeri torneranno a sedersi al tavolo con i parigini per cercare di definire una volta per tutte il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, definite le prossime mosse: cosa succederà nelle prossime settimane e le ultime sul futuro del francese

Retegui Juve, lui e Kolo Muani nell’attacco del futuro? L’Atalanta non lo lascerà partire per poco ma… La situazione è da monitorare nelle prossime settimane - La Juventus continua a sognare in grande, considerando Mateo Retegui e Kolo Muani come il futuro dell’attacco bianconero.

