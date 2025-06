Know-how tecnologia e design per investire sul futuro

Know How Tecnologia e Design per investire sul futuro: questa è la filosofia di Igd, primo gruppo italiano nel settore immobiliare retail, che ha scelto Tecnocupole Pancaldi per il progetto di riqualificazione urbana Porta a Mare a Livorno. Con i loro lucernari innovativi, contribuiscono a creare ambienti più sostenibili e luminosi. Questa collaborazione segna un passo importante verso un nuovo modo di concepire gli spazi urbani, dove tecnologia e design si incontrano per migliorare la qualità della vita.

SONO STATI scelti da Igd, primo gruppo italiano tra le società quotate nel settore immobiliare retail, per contribuire, con i loro lucernari, al progetto di riqualificazione urbana Porta a Mare, nel cuore di Livorno. Tecnocupole Pancaldi, azienda familiare specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di illuminazione, ventilazione ed evacuazione naturale di fumo e calore, li realizzerà – come il resto della produzione – nello stabilimento di Castel San Pietro, in provincia di Bologna. Porta a Mare è un'area iconica di Livorno, affacciata direttamente sul mare e situata a pochi passi dal centro storico.

