King Hannah | nuovo tour italiano

Dopo esser passati in Italia con grande successo nel 2024 per presentare il loro ultimo album Big Swimmer i King Hannah tornano sui nostri palchi per quattro nuovi live estivi e per avvolgerci con il loro inconfondibile sound fra rock alternativo e psichedelia. Hannah Merrick e Craig Whittle – i due componenti della band inglese – si sono conosciuti a Liverpool condividendo sia l'universitĂ che il lavoro di camerieri in un pub cittadino. Oggi condividono anche un'esperienza musicale le cui note psichedeliche traggono origine dall'alternative rock e dalle sue declinazioni post. A due anni dall'acclamato esordio I'm Not Sorry, I Was Just Being Me (City Slang, 2022) – allora votato Disco dell'anno  dalla redazione di OndaRock – la band di base a Bristol ha pubblicato il nuovo lavoro, Big Swimmer.